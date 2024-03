Bauvorhaben in Wermelskirchen Neubaugebiet – „Solarsiedlung“ wird zur „Sonnenhöhe“

Obwohl die Idee der „Solarsiedlung Pohlhausen“ längst in den Schubladen verschwunden ist, nimmt die Bebauung der Gemarkung Sonnenhöhe in unmittelbarer Nachbarschaft der städtischen Am Ecker-Kindertagesstätte nun Fahrt auf. Die Deutsche Reihenhaus AG will das Areal von der Stadt kaufen und mit 35 Reihenhäusern sowie sechs Doppelhaushälften nebst 82 Stellplätzen, neun Besucherparkplätzen und einem rund 320 Quadratmeter großem Spielplatz bebauen.