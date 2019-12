Hochwasserschutzprojekt am Eschbach : Wupperverband hat neue Kooperationen besiegelt

Der Wupperverband hat bei seiner letzten Versammlung auf das Jahr zurückgeblickt. Dabei wurden zwei Kooperationen besonders hervorgehoben: die Gründung der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH und die Gründung der gemeinsamen Laborgesellschaft.

Im Juli 2019 hatten die Entwässerungsbetriebe der Städte Düsseldorf und Münster sowie der Aggerverband, der Bergisch-Rheinische Wasserverband und der Wupperverband den Gesellschaftsvertrag für die Klärschlammverwertung Buchenhofen unterzeichnet. Die fünf Partner wollen künftig ihre Klärschlämme gemeinsam in einer neuen „Mono-Klärschlammverbrennungsanlage“ (SVA) am Wuppertaler Standort Buchenhofen entsorgen. Sie ersetzt die SVA des Wupperverbandes aus dem Jahr 1977. Die Entwurfspläne werden für Ende 2020 erwartet.

Die Abwasseranlagen des Wupperverbandes werden regelmäßig optimiert: Dazu gehören elf Kläranlagen, die Schlammverbrennungsanlage, Becken und Sammler. 2019 wurde ein großes Projekt in der Kläranlage Burg in Solingen abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung wurde die Kläranlage auf unterschiedliche Zulaufmengen aus dem Einzugsgebiet angepasst, außerdem arbeite sie jetzt effizienter und verbraucht jährlich rund 600.000 Kilowattstunden weniger Strom als zuvor. 90 Prozent des benötigten Stroms erzeuge sie selbst. Auch die neue Schlammentwässerung in der Kläranlage Buchenhofen ist fertig und soll Anfang 2020 in Betrieb gehen.