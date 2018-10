Der Wermelskirchener für die Sicherheit der Deiche

Blaulicht-Spezialisten Marcus Klaar : Der Mann für die Sicherheit der Deiche

Marcus Klaar (49) ist Zugführer beim THW und hier bei einer Einsatzbesprechnung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Marcus Klaar ließ sich nach dem Elbehochwasser zum Berater für Hochwasserschutz und Deichverteidigung ausbilden.

Elbehochwasser 2002. Marcus Klaar hatte gerade zwei Jahre „Babypause“ gemacht, sich aus dem aktiven Einsatz beim Technischen Hilfswerk (THW) zurückgezogen. Dann kam der Anruf aus dem Büro des Ortsbeauftragten. Das Wasser der Elbe stieg, die Flutkatastrophe deutete sich an und in Magdeburg wurden dringend die Ehrenamtlichen des Katastrophenschutzes gebraucht. Damals packte Marcus Klaar seine Taschen, schloss sich den Kollegen an und machte sich auf den Weg Richtung Osten. „Da stehst du dann und weißt, es hängt an dir und deinen Kollegen, ob ein Deich zu retten ist und ein Ort verschont werden kann“, erinnert er sich.

Die Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks gingen damals an ihre Grenzen, rettetet, was zu retten war und arbeiteten Hand in Hand mit den Kollegen im Katastrophenschutz. „Aber wir stellten damals auch fest: Es lief nicht alles rund“, sagt er. Und deswegen traf er damals an der Elbe in Magdeburg eine Entscheidung: Sollte das THW aus Wermelskirchen das nächste Mal zu einem Hochwasser ausrücken, wollte er das Fachwissen über Deiche und Hochwasserlagen selbst im Gepäck haben – anstatt sich auf andere verlassen zu müssen. „Ich fuhr als Reservist nach Magdeburg“, erzählt Marcus Klaar, „und kam als Zugführer zurück.“ Er stieg wieder in den aktiven Dienst ein und machte sein Versprechen wahr: Klaar ließ sich zum technischen Berater für Hochwasserschutz und Deichverteidigung in der THW-Bundesschule ausbilden. „Man lernt viel“, sagt er. Am Anfang steht das richtige Befüllen von Sandsäcken, am Ende sind es hydrostatische Fragen zu Hochwasserstützbauten.

THW-Helfer aus Wermelskirchen beim Katastropheneinsatz in Leichlingen: Aus Sandsäcken bauen sie einen Damm, um die Häuser vor den Wassermassen zu schützen. Foto: Miserius/Uwe Miserius

Info Deichverteidigung mit Tradition Material Während sich auch Maschinen und Material im Katastrophenschutz stetig modernisieren, sei der Sandsack bei der Deichverteidigung auch heute noch unerlässlich, erklären die THW-Experten für Hochwasser und Deichverteidigung. Selbst moderne Sandsackersatzsysteme kämen bislang nicht gänzlich ohne Sandsäcke aus. Einsatz Auch im Bergischen kommen Sandsäcke zum Einsatz: Bei der Hochwasserlage in Weltersbach füllten und schleppten die THW-Ehrenamtlichen rund 600 Sandsäcke in zwei Tagen.

Seit dem sieht Marcus Klaar Deiche mit ganzen anderen Augen. „Wenn ich früher im Urlaub über einen Deich spazierte, dachte ich: Wie schön“, erzählt er, „heute stelle ich mir direkt Fragen nach Sicherheit und Schwachstellen.“ Und dann zögert er kurz: Er habe manchmal irritierte Blicke von Gesprächspartnern geerntet, wenn er von seinen Deich-Lehrgängen erzählte. Deiche im Bergischen? „Aber das Thema ist auch bei uns hochaktuell“, sagt er und erinnert an den Starkregen des vergangenen Jahres und an ungewöhnliche Wetterereignisse. „Und ich fürchte, es wird immer mehr ein Thema“, ergänzt er – so wie in Weltersbach im Juni, als sich Wassermassen ein Weg in die Häuser bahnte und auch das THW zur Unterstützung gerufen wurde.



Meistens ist Marcus Klaar in Fällen wie diesen dann gleich in doppelter Funktion unterwegs: Er ist der Spezialist für das Hochwasser, aber eben auch Zugführer. Gemeinsam mit den Zugtruppführern koordiniert und delegiert er, organisiert den Einsatz und dokumentiert Fortschritte. Wer allerdings mit Marcus Klaar ins Gespräch kommt, ahnt schnell: Dabei bleibt es nicht. „Wenn Sandsäcke geschleppt werden müssen, dann schleppe ich Sandsäcke“, sagt er. Im Einsatzfahrzeug des Zugführers bleibt er selten, er packt mit an, fühlt sich wohl, wo es schmutzig ist. „Vor allem geht es mir aber darum, dass wir alle wieder gesund zurückkehren“, betont er.