Montagsinterview mit Fritz Schmitz aus Wermelskirchen : Vom Kindergarten bis zum Seniorenheim

Verkehrssicherheitsaktion am Gymnasium: Mit einer Rauschbrille muss Finn Duchene (16) ein Radschloss am Fahrrad befestigen. Fritz Schmitz beobachtet es. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Fritz Schmitz ist neuer Geschäftsführer der Verkehrswacht Rhein-Berg. Im BM-Interview spricht er über seine neuen Aufgaben.

Fritz Schmitz Ich bin 24 Jahre alt, studiere in Wuppertal Politikwissenschaft und evangelische Theologie. Ich bin sehr aktiv im Fußball, bin beim SV 09/35 Wermelskirchen Geschäftsführer der Jugendabteilung sowie Trainer der zweiten Mannschaft und schon seit Schulzeiten auch in der Verkehrswacht aktiv dabei. Seit November des Vorjahres bin ich als hier zudem als KiS (Kinder im Straßenverkehr) Moderator weitergebildet, das heißt, dass ich mit Kindern und Erziehern arbeiten und sie schulen kann zum Thema Verkehrssicherheit.

Wünsche an Stadt Sie wünscht sich für Wermelskirchen künftig mehr Elternhaltestellen an den Grundschulen,damit mehr Kinder zu Fuß gehen können. Außerdem wünscht sie sich den gegenläufigen Radverkehr auf der Telegrafenstraße.

Vorgängerin Karoline Strauch leitete die Verkehrswacht Rhein-Berg seit 2011. Sie entwickelte Projekte für junge Fahrer und nahm auch zu allen 143 Kindergärten im Kreis Kontakt auf. In den Grundschulen kam der Fußgängerpass dazu sowie Fahrradturniere, die die Verkehrswacht den Schulen anbietet. Bewegungsparcoure, Aufklärung zur Kinder- und Ladungssicherung in Autos sowie die Aktion „Funkeln im Dunkeln“ in Wermelskirchener und Burscheider Kindergärten werden ebenfalls seit Jahren organisiert.

Was waren denn Ihre bisherigen Tätigkeiten in der Verkehrswacht?

Schmitz Mein Schwerpunkt war die Arbeit in den Aktionen, angefangen bei den Kindergärten. Ich informiere auch die Kitas über unser Angebot. Wir haben im Kreis so viele Kindergärten, dass wir gar nicht allen alles anbieten können. Dazu kommt die Arbeit in Projekten wie „Junge Fahrer“ an den weiterführenden Schulen oder der Fahrradwerkstatt mit Grundschule. Bei „Junge Fahrer“ bereiten wir die Jugendlichen, die bald den Motorrad- oder Autoführerschein machen, auf die Themen Alkohol, Drogen und Ablenkung vor. Ich bin auch bei Veranstaltungen wie „Das Fest“ an unseren Ständen präsent gewesen. Da wurden dann auch andere Themen vorgestellt, etwa ging es da um Seniorensicherheit im Straßenverkehr.