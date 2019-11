Sankt Martin : Die Wiege der Stutenkerle

Uli Herrmann bringt die Rohlinge in die erste Form. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Etwa 4000 Weckmänner backt Bäcker Uli Herrmann in den Tagen vor Sankt Martin – für Kindergärten, Schulen und Martinszüge. Und jeder einzelne ist ein Unikat. Verwendet werden nur die besten Zutaten.

Bevor der Weckmann aufs Blech kommt, nimmt Uli Herrmann eine der Tonpfeifen aus dem Karton. „Jetzt noch das Ärmchen um die Pfeife legen und er ist fertig“, erklärt der Bäcker und schaut seinen jüngsten Weckmann zufrieden an. „Keiner sieht aus, wie der andere“, sagt er, legt den Stutenkerl auf das Blech und widmet sich dem nächsten Exemplar.

Neun Mal wird jeder Weckmann in der Backstube an der Berliner Straße von Bäckerhand berührt und geformt. Sieben Mitarbeiter sind im Einsatz. „Nur so können wir die Mengen stemmen“, sagt Herrmann. An der Backstubentür hängen die Aufträge von Kindergärten, Schulen und Martinszügen. Dazu gehört auch die Bestellung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen (WIW), der für den großen Martinszug am Montag 600 Exemplare bestellt halt – Herrmann wird schon am Weihnachtsbaum warten, wenn Sankt Martin und etwa 1000 erwartete Gäste das Ziel ihres Zuges erreichen.

Simone Herrmann bringt Augen (Korinthen) und die Pfeifen an. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Martinszug mit 600 Weckmännern Termin Der große Martinszug in Wermelskirchen startet am Montag, 11. November, um 17.45 Uhr am Schwanenplatz. Mit Sankt Martin, Pferd und zwei Musikzügen geht es dann Richtung Weihnachtsbaum – wo nicht nur die Geschichte des Heiligen erzählt, sondern auch Pommes mit Currywurst serviert wird. Weckmänner 600 Weckmänner backt Uli Herrmann für den Wermelskirchener Martinszug. Für das Sponsoring haben sich heimische Unternehmen gefunden, so dass die Stutenkerle für die Kinder kostenlos sind. Gutscheine erhalten die Kinder der Kindertagesstätten, 300 weitere Gutscheine sind im Einzelhandel erhältlich.

Etwa 4000 Weckmänner wird Uli Herrmann in diesem Jahr backen. „Eher noch ein paar mehr“, sagt er. Und das sei dann auch eine logistische Frage: In den Lagerräumern liegen dutzende zusätzliche Mehlsäcke und Butterpakete, Kartons mit kleinen Tonpfeifen. Zusatzschichten stehen an, die mitten in der Nacht beginnen, Zeitpläne sorgen dafür, dass die Ofenkapazitäten reichen und alle Mitarbeiter sind im Einsatz. „Wir backen frisch“, betont Herrmann. Das bedeutet, am gleichen Tag, an dem er die Weckmänner ausliefert, backt er sie auch – als letzter Wermelskirchener Bäcker. Und damit der Zeitplan aufgeht, muss jeder Handgriff sitzen. „Jeder im Team übernimmt eine Aufgabe“, sagt Herrmann. Der erste holt den Teig aus der Maschine und wiegt ab, der nächste macht ihn rund, bereitet ihn zum Formen vor. Der Nächste formt den langen Körper, dann wird er platt gedrückt. „Dann kommen die Augen dran“, sagt Herrmann, „Korinthen natürlich, keine Rosinen. Das gehört zur Tradition.“ Und am Ende kommt das Messer zum Einsatz, löst Beine und Arme vom Körper und gibt dem Stutenkerl seine Gestalt. Dann die Pfeife und das Ärmchen und der Weckmann ist bereit für den Garraum, bevor er in den Ofen kommt. „Wir machen unsere Arbeit hier wirklich mit Leidenschaft“, sagt Herrmann. Dann lacht er und ergänzt: „Nach dem hundertsten Exemplar an einem Vormittag sprechen wir aber nicht mehr von Weckmännern, sondern von Blödmännern.“

Fertig ist der Weckmann, der erst in den Garraum und dann in den Ofen wandert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)