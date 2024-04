Vereinsleben in Wermelskirchen Blumenstreifen blühen bald in Dhünn

In Habenichts, in Sonne, in der sogenannten „Jesus-Kurve“, in Osminghausen und am „Jägerhof“ in Neuenhaus haben Aktive des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn Blühstreifen ausgesät. Dort blühen bald heimische Blumenarten. Die geben dann an den viel befahrenen Straßen rund um das Dhünnsche Dorf nicht nur ein schönes Bild ab, sondern sind auch bienenfreundlich, wie der VVV-Vorsitzende Frank Jäger betonte.