Weniger Spenden : Der Verein „Radieschen“ bekämpft die soziale Ausgrenzung

Wermelskirchen Verein fördert talentierte Kinder und Jugendliche und wirbt dringend um Spenden.

Im Musikunterricht fiel sie auf, weil ihre Stimme hervorstach, weil sie die Töne besser traf als die meisten anderen und weil in ihren Melodien ein Talent mitklang, dem ihre Musiklehrerin im Unterricht am Gymnasium nicht jeden Tag begegnete. Also sprach die Lehrerin ihre Schülerin auf die besondere Begabung an und empfahl ihr, Gesangsunterricht zu nehmen. Das Mädchen allerdings ahnte damals schon, dass dieser Traum wohl am Geld scheitern würde. Schließlich würde der Unterricht deutlich mehr kosten, als sich ihre Familie leisten konnte. Ihr Traum schien zu Ende geträumt. Damals rief die Musiklehrerin bei Birgit Ludwig-Schieffers an, trug ihr den Fall vor und bat um Unterstützung. Die Geschäftsführerin des Vereins „Radieschen“ zögerte nicht und sagte die Kostenübernahme für den Gesangsunterricht zu. Genau dafür seien sie da, erklärte Birgit Ludwig-Schieffers. Kein Kind solle sich ausgegrenzt fühlen, weil seine Familie bedürftig sei.