Vereinsleben in Wermelskirchen TuS zeichnet treue Sportler aus

Sie führen einen gesunden Verein in die Zukunft: 670 Mitglieder zählt der TuS aktuell. „Vor allem die Zahl unserer Angebote steigt“, stellte Galonska mit einem Blick in die Statistik fest. Vor allem die Reha-Sport-Angebote seien im vergangenen Jahr weiter ausgebaut worden. „Die Nachfrage bleibt hoch“, stellte der Vereinsvorsitzende fest. Aktuell werden 23 Kurse in den verschiedenen Gesundheitsbereichen angeboten. Der TuS sei dankbar, dass die ehemaligen Sparkassenräume in Tente zum Reha-Zentrum umfunktioniert worden seien. „Denn zusätzliche Hallenzeiten sind in Wermelskirchen aktuell nicht zu bekommen“, erinnerte Galonska.