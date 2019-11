Mein Instrument und ich : Der Tag klingt mit der Gitarre aus

Claudia Golinski-Berger mit einer „Djembe“, eine einfellige Bechertrommel aus Westafrika. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Kaum hatte Claudia Golinski-Berger den Ruhestand angetreten, nahm sie Gitarrenunterricht. Inzwischen möchte sie sich ein Leben ohne Musik gar nicht mehr vorstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Meistens ist es schon dunkel, wenn Claudia Golinski-Berger das Instrument zur Hand nimmt. Dann ist der Tag mit seinen Aufgaben und Terminen fast vorbei und die 72-Jährige klettert die Stufen in ihr gemütliches Musikzimmer hoch. „Eine Kerze, ein Zigarettchen und meine Gitarre“, sagt sie, „dann lasse ich den Tag ausklingen“. Und das meint sie wörtlich. Hier klingt die Nacht. Sorgen und Fragen des Alltags machen sich mit den klassischen Melodien, die sie leise zupft auf den Weg hinaus. Die Katzen, die sich als Liebhaber klassischer Gitarrenmusik entpuppt haben, nehmen dann zu ihren Füßen Platz und lauschen. Und Claudia Golinski-Berger ist vertieft in die Melodien.

Ich bin wirklich glücklich, dass ich die Musik gefunden habe“, sagt sie.

Und dann erinnert sie sich an ihre Kindheit, als sie mit ihrer Großmutter in Berlin lebte, Klavierunterricht bekam und die Faszination und Freiheit der Melodien entdeckte. „Mit der Musik konnte ich träumen“, erzählt sie. Als das Klavier die Wohnung verlassen musste, griff sie zum Schifferklavier – in der Hoffnung, dass es ihr die Tasten ersetzen könne. Sie sang und summte, erfand selbst kleine Melodien, aber als nach der Schule erst das Medizinstudium und dann die Praxis ihr Leben erfüllten, blieb wenig Zeit für die Musik. „Mit 30 habe ich mir eine Gitarre gekauft und selber beigebracht, darauf zu spielen“, erzählt Claudia Golinski-Berger.

info Mittelalterliche Musik auf alten Instrumenten Serie Der Anfänger und der Wiedereinsteiger, die Rocksängerin und der klassische Streicher: An vielen Stellen in der Stadt bringen Menschen Melodien zum Klingen. Die Morgenpost-Serie „Mein Instrument und ich“ stellt heimische Musiker vor – Hobbyspieler und Profis. Psalterion Das Ensemble Psalterion der Musikschule Wermelskirchen widmet sich mittelalterlicher Musik auf ungewöhnlichen Instrumenten. Hier begegnen sich unter Leitung von Alfred Karnowka Gemshorn, Streichspalter und Hackbrett, Trommeln, Kontrabass und Harfe.

Aber das autodidaktische Lernen habe eben seine Grenzen und die Zeit für Unterricht habe sie damals nicht gehabt. Erst als sie in den Ruhestand ging, die Praxis aufgab, da erinnerte sie ihr Mann an ihre musikalischen Pläne. „Er hat mir die Nummer der Musikschule rausgesucht und gesagt: Ruf da doch mal an“, erzählt sie. Aber sie sei inzwischen auf die 70 zugegangen und habe Bedenken gehabt. Instrumente lernen? „Das machen doch junge Mädchen“, sagt sie lachend. Irgendwann wählte sie die Nummer doch – und am anderen Ende traf sie auf Susanne Karnowka.

Seit fünf Jahren nimmt Claudia Golinski-Berger nun Gitarrenunterricht. „Und es macht mir großen Spaß“, sagt sie. Erst mal sei es darum gegangen, die Fehler zu korrigieren, die sich eingeschlichen hatten. Und dann endlich konnte sie die Melodien in Angriff nehmen, von denen sie geträumt hatte – nicht mehr nur „Let it be“ oder „Smoke on the Water“, sondern klassische Musikliteratur. Barock, Romantik, italienische Melodien aus dem 18. Jahrhundert. „Erst mal musste ich Notenlesen lernen“, erzählt sie, „und dann fand Susanne Karnowka Lieder, die mir gefielen.“

Noch mal Schülerin zu sein, sei ihr gar nicht schwer gefallen. Im Gegenteil: Sie sei so froh gewesen, dass ihr endlich jemand das Gitarrenspiel beibrachte. Manchmal seien die Finger vielleicht weniger beweglich, als in ihrer Jugend. „Aber dafür bin ich sehr motiviert“, sagt sie lachend. Rund anderthalb Stunden spielt sie jeden Tag Gitarre – erst lernt sie das aktuelle Stück, dann spielt sie Melodien für sich selbst. Und weil Susanne Karnowka die Begeisterung ihrer Schülerin schnell erkannte, empfahl sie ihr das Ensemble Psalterion, das sich mittelalterlicher Musik widmet. Seit dem gibt es im Wochenkalender von Claudia Golinski-Berger einen weiteren musikalischen Termin: „Man wird Teil eines Klangs“, sagt sie, „jeder ist wichtig und man steht nie alleine da.“ Das sei eine schöne Erfahrung – auch nach ihrem Berufsleben, in dem sie doch meistens den Ton angegeben habe.