Stadtgeschichte von Wermelskirchen Eine Stadtführung eigens für Neubürger

Für Bürger, die erst kürzlich nach Wermelskirchen gezogen sind und mal auf den historischen Spuren ihres neuen Wohnorts wandeln möchten, ist der Termin am Sonntag, 5. Mai, ideal: Extra für neu Hinzugezogene bietet Petra Ammon vom Verein „Die Stadtführer“ an diesem Tag eine historische Stadtführung an, die um 14 Uhr an der Stadtkirche am Markt beginnt. Auch Bürgermeisterin Marion Lück ist bei der Stadtführung, bei der Petra Ammon viele informative und spannende Geschichten aus der Vergangenheit der Stadt berichten wird, dabei.