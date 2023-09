Große und kleine Geschichten aus der Region Der neue Rheinisch-Bergische Kalender ist jetzt erhältlich

Wermelskirchen · Historisches, Kunst und Kultur, Natur und Wirtschaft sind nur vier der insgesamt zehn Rubriken in dem neuen Buch, das eine Auflage von 3000 Exemplaren hat. Die Veröffentlichung ist seit 1920 eine Tradition. Was in den 39 Beiträgen der Version für 2024 zu lesen ist.

28.09.2023, 12:33 Uhr

Stellten den neuen Rheinisch-Bergischen Kalender vor (v.l.): Ulrich Heimann, Dezernentin Aggi Thieme, Claudio Heider, Karin Grunewald, Hans-Martin Heider und Charlotte Loesch. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis