Jugendamt in Wermelskirchen Bei Pflegefamilien sind langer Atem und Herzblut gefragt

In der Regel sind es vor allem jüngere Kinder bis zum Grundschulalter, für die es besonders wichtig ist, in einer Pflegefamilie untergebracht zu werden. Manchmal geht es um eine kurzfristige Unterbringung, bei denen die Bereitschaftseltern jedoch sehr schnell aktiv werden und das Kind bei sich aufnehmen müssen. „Es geht um Jungen und Mädchen, die in einem Alter sind, in dem sie mehr Zuwendung benötigen als Wohngruppen gewährleisten können“; beschreibt Christine Daun.