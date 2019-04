Ärger im Eschbachtal ibn Wermelskirchen : Der Löwenteich geht den Bach runter

Wermelskirchen Der Angelclub Rotauge verliert seine Heimat. Der Verein wirft der Stadt Remscheid Mitschuld vor. Die wehrt sich.

Seit 120 Jahren speist der Heintjesbach den Löwenteich im Eschbachtal. Er ist Heimat von Karpfen, Schleien, Brassen, Rotaugen. Und noch nie war der Teich, der sich im Eigentum der Stadt Remscheid befindet, an jemand anderes verpachtet als an den Anglerclub Rotauge. Damit dürfte es Ende des Jahres vorbei sein. Im Dezember soll der Damm durchbrochen werden und das Wasser des Teichs den Bach runtergehen. So will es die Europäische Union. Doch geben die Angler der Stadt Remscheid eine gehörige Portion Mitschuld.