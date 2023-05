Unverpackt-Laden in Wermelskirchen Der „Krämerladen“ kämpft um seine Existenz

Mit einer Finanzierungskampagne versucht Jochen Krämer, seinen „Krämerladen“ zu retten. Auf der Onlineplattform startnext.com bittet der Einzelhändler um finanzielle Unterstützung. „Das Konto ist leer. Und auch mehr als das“, erklärt er auf seiner Internetseite. Und: „Ich brauche Hilfe. Und zwar finanzieller Natur.“ Der „Krämerladen“ in der Kölner Straße stehe vor dem Ende. In den vergangenen Wochen sei er damit beschäftigt gewesen, Lösungen zu suchen und Wege zu finden. „Wenn wir jetzt keine Lösung finden, dann gehen die Lichter aus“, sagt er. Es sei schon lange klar, dass es nicht mehr gut laufe (wir berichteten). Aber weil er nach wie vor an das Konzept glaube, habe er noch nicht die Reißleine gezogen.