Der Herr über 130 Atemschutzgeräte in Wermelskirchen

Wermelskirchen Eigentlich wollte er gar nicht zur Feuerwehr. Dann fand Jan Schönfelder genau dort eine Arbeit, die ihm Spaß macht.

Wenn bei der Alarmierung das Stichwort Rauchentwicklung fällt oder die Leitstelle von Feuerschein spricht, dann werden die Feuerwehrleute in Wermelskirchen hellhörig. Dann bekommt der Angriffstrupp meist noch auf der Fahrt zum Einsatzort den Befehl: Atemschutzgeräte anlegen. „Ohne die Geräte geht keiner in ein brennendes Gebäude“, erklärt Jan Schönfelder.

Der 37-Jährige muss es wissen, schließlich ist er Sachgebietsleiter in der Atemschutzwerkstatt der Feuer- und Rettungswache am Eickerberg – und damit Herr über 130 Atemschutzgeräte und 150 dazugehörige Masken. „Die Flaschen sind mit Atemluft gefüllt und sichern so die Feuerwehrleute im Einsatz gegen Rauch und Gase“, erklärt Schönfelder. Früher habe das Gewicht häufig schwer auf dem Rücken gelastet. Wurde es in Gebäuden eng und heiß, kämpften die Feuerwehrleute im Einsatz zuweilen auch mit dem sperrigen Material. Und wer mit Platzangst zu kämpfen hatte, stand dann zuweilen vor großen Herausforderungen. „Heute wiegen die Flaschen nicht mehr 15 Kilogramm, sondern acht“, erklärt Jan Schönfelder. Die Arbeitserleichterung sei groß, die Beweglichkeit im Einsatz viel besser.Länger als 30 Minuten am Stück sind Atemschutzgeräteträger trotzdem nicht im Einsatz, bevor sie abgelöst werden – dann wird die Luft knapp, die Kraft auch. Um die Flasche auf dem Rücken und die Maske über dem Gesicht einsetzen zu können, müssen die Feuerwehrleute den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger machen. Sie gehört für die Berufsfeuerwehrleute zur Pflicht. „Danach gibt es dann jährliche Übungen“, erklärt der Fachmann. Die körperliche Fitness wird überprüft, denn anstrengend ist der Einsatz mit den Atemschutzgeräten geblieben.