Eisenbahn-Ausstellung in Wermelskirchen : Der große Andrang bleibt im Bürgerzentrum aus

Wermelskirchen Hand in Hand: Modellbahnausstellung der Bergischen Eisenbahnfreunde und Präsentation der Werke von den Hobbykünstlern der Gruppe „Palette“.

Ein „paar Besucher mehr“ hätten es sein können. Das stellten unabhängig voneinander sowohl die Bergischen Eisenbahnfreunde als auch Hobby-Künstler der Gruppe „Palette“ fest. Die Eisenbahnfreunde hatten am zweiten Adventswochenende vier imposante Modelleisenbahn-Anlagen in den Sälen des frisch renovierten Bürgerzentrums aufgebaut. Die „Palette“-Künstler präsentierten ihre Werke an ungewohnter Stelle: Da das Foyer wegen Sanierungsarbeiten noch nicht nutzbar ist, wichen sie in den Flurbereich zwischen den Rathaus-Eingängen vor dem Bürgerbüro aus.