Feierabendmarkt in Wermelskirchen : Abendsonne lässt Besucher nicht im Stich

Wermelskirchen Auftakt zur Serie der Bergischen Feierabendmärkte in Wermelskirchen fällt nicht gänzlich ins Wasser. „Bratsche“-Band sorgt zum Markttreiben für passende, echte Straßenmusik. WiW-Maskottchen hat ersten Einsatz in der Öffentlichkeit und sucht nach einem Namen.

Der Auftakt in die Saison der Bergischen Feierabendmärkte ist zumindest nicht gänzlich ins Wasser gefallen. Waren Aufbau und die erste Stunde nach der Eröffnung noch begleitet von Blitz, Donner, Regen und verhangenem Himmel, lockerte sich die Wolkendecke schnell auf – und dann strahlte sogar die Abendsonne auf die 20 Stände sowie die Besucher herab. Letztere kamen angesichts der Wetterkapriolen nicht so zahlreich, wie vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) als Organisator erhoff hatte, aber: „Der Auftakt ist gemacht und echte Bergische kommen mit so einem Wetter zurecht“, sagte der WiW-Vorsitzende André Frowein, der gemeinsam mit Bürgermeisterin Marion Lück im Beisein von Burscheids Bürgermeister Dirk Runge den Startschuss in die Feierabendmarkt-Saison, die bis Oktober läuft, eröffnete. „Das Wetter ist heute nicht so knorke – das wird beim nächsten Mal bestimmt besser“, zeigte sich die Bürgermeisterin überzeugt, die an den ersten Feierabendmarkt-Reigen aus 2021 erinnerte, wo durchschnittlich 1000 Besucher den Weg zu den Veranstaltungen auf der Telegrafenstraße fanden.