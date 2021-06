Nach Abriss auf der Telegrafenstraße : Der Durchblick auf St. Michael

Ein eher seltener Blick auf St. Michael: Mit dem Abriss des Gebäudes an der Telegrafenstraße hat man temporär den Durchblick. Foto: Joachim Rüttgen

Wermelskirchen Viele Bürger bleiben in diesen Tagen stehen und schauen dem Abriss des Gebäudes an der Telegrafenstraße zu. In Handarbeit wird das alte Haus abgetragen.

Jetzt ist für einige Wochen ein besondere Blick von der Telegrafenstraße aus möglich: Nämlich auf den Glockenturm von St. Michael. Das war eigentlich von dieser Straße aus nicht möglich.So mancher Zuschauer, der die Abrissarbeiten beobachtete, musste auf den Durchblick hingewiesen werden. Und os manches erstaunte Oh und Ah war da zu hören. Genießen Sie also den Blick auf St. Michael, denn bald entsteht dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Foto: Joachim Rüttgen

(tei.-)