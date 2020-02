Altweiber-Party in Dabringhausen : Mallorca-Hits statt kölsche Tön

Dabringhausen 400 junge Erwachsene kamen in diesem Jahr zum Feiern in die Mehrzweckhalle. Der Dabringhausener Festausschuss muss und wird weiter über die Ausrichtung der Altweiber-Party nachdenken. Die steht wieder auf dem Prüfstand.

Die Altweiber-Party bleibt für den Dabringhausener Festausschuss als Veranstalter der Karnevals-Events ein gordischer Knoten. Auf der einen Seite sind 400 feiernde junge Erwachsene für Wermelskirchener Verhältnisse eine stattliche Zahl, auf der anderen Seite sind das gemessen am Aufwand und den in der großen Mehrzweckhalle zur Verfügung stehenden räumlichen Möglichkeiten allerdings zu wenig.

Rosenmontag Der „Zoch kütt“ am Rosenmontag, 24. Februar, ab 10.30 Uhr, in Dabringhausen. „Unter dem Sessionsmotto „Dorfkinder, dat simmer . . . für immer“ laden Prinzessin Samira, Prinz Mario I. und Bauer Marcus ein. Im Dorfkern wird weiter gefeiert.

Ob die Alterweiber-Party vor dem „Aus“ stehe, wollte der Festausschuss-Vorsitzende nicht bestätigen, eine genauer Blick in die Kasse stünde noch aus: „Lassen wir das einmal sein, fangen wir nicht mehr bei Null sondern minus Zehn an.“ Auf Dauer könne solch ein Abend mit Plus-Minus-Null veranstaltet werden, aber nicht mit einem Minus. Mit der Band Kölsch-Rock-Band „Fiasko“ setzte der Festausschuss in diesem Jahr nach Isi Glück und Axel Fischer in den Vorjahren wieder mehr als kölsche Tön – das Party-Publikum in der Halle schien den gekonnten und professionellen Auftritt des Quartetts allerdings nahezu zu ignorieren. Den Zeichen der Zeit entsprechend feierte die Meute mit einem Altersdurchschnitt von 16 bis 22 Jahren zu Mallorca-Party-Olé-Hits wie „Cordula Grün“ oder „Helikopter 117“.