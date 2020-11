Advent in Wermelskirchen : Der Bezirk Tente verlegt alle Gottesdienste unter freien Himmel

Tente Die evangelische Kirchengemeinde bereitet den Advent vor: Am Gemeindehaus Tente wird ab sofort am Sonntagabend gepredigt, gebetet und gesungen.

Stimmungsvoll und festlich soll der Advent in Tente werden: Deswegen hat die Evangelische Kirchengemeinde in Corona-Zeiten die Regeln geändert. Ab sofort finden die Sonntagsgottesdienste unter freiem Himmel statt. „Dann haben wir die Möglichkeit mit ausreichend Abstand zu singen“, erklärt Diakonin Beatrix Fischer. Der Atmosphäre zuliebe werden die Gottesdienste in die Abendstunden verschoben. Jeweils um 18 Uhr, wenn es schon dunkel geworden ist, lädt der Bezirk vor das Gemeindehaus ein. „Wir geben uns viel Mühe mit dem Licht, der Dekoration und der Atmosphäre“, sagt Beatrix Fischer. Bereits Mitte November hatten die Tenter einen stimmungsvollen abendlichen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. An den Adventssonntagen bleibt der geltende Predigtplan bestehen, die Anfangszeit wird lediglich auf den Abend verschoben. Am zweiten Advent findet mit der „Kirche für Kinder“ ein Angebot für Familien statt – die Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.