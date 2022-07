Energiekrise in Wermelskirchen : Der Bauverein schaltet die Heizungen ab

Energie sparen heißt es nun für die Haushalte, damit sich die Gasspeicher wieder füllen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wermelskirchen Die Energiekrise trifft die Mieter. Geschäftsführer Martin Lambotte rechnet mit einer Verdreifachung der Heizkosten. Vereine begrüßen das Gesprächsangebot der Bürgermeisterin. Sie warnen davor, dass Kinder die Verlierer sein könnten.

Hiobsbotschaft für alle Mieter des Gemeinnützigen Bauvereins: Die Heizungen werden ab sofort bis zum 31. August komplett abgeschaltet. Das erklärt der geschäftsführende Vorstand Martin Lambotte auf Anfrage der Redaktion. Am Donnerstag sind die entsprechenden Briefe an die rund 630 Mieter geschrieben worden. Das ist aber noch nicht alles: Ab Januar 2023 wird sich der Gaspreis um das Dreifache erhöhen.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagt Martin Lambotte. Am Mittwochabend hatte der Vorstand getagt und in der Sache kontrovers diskutiert und verschiedene Positionen beleuchtet. Die Entscheidung sei dann trotz der geltenden Rechtslage, auch in den Sommermonaten die Temperatur in den Wohnungen zu halten, gefallen. „Der Vorstand hat beschlossen, dem Aufruf von Regierung und unabhängigen Experten nachzukommen und einen Beitrag zur Reduzierung des Gasverbrauchs zu leisten, damit die Gasvorräte für den Herbst und Winter aufgestockt werden können.“

Info Energiekrise keine Lage für den Krisenstab Lage Der Rheinisch-Bergische Kreis wird aktuell keinen Krisenstab aktivieren. Dafür gibt es laut Kreissprecherin Birgit Bär keine Lage. „Es gibt einen Krisenstab-Erlass, nachdem sich der Landrat richten muss. Der Krisenstab wird dann aktiviert, wenn es eine Großschadenslage gibt oder eine Katastrophe.“ Rechtslage Es gebe unterschiedliche Rechtsbestimmungen. So sei der Stab für außergewöhnliche Ereignisse, wie ihn jetzt die Stadt Wermelskirchen aktiviert habe, eine freiwillige Einrichtung, um Vorbereitungen zu treffen oder die Lage zu sondieren. Ein Krisenstab sei verpflichtet, jedes Mitglied habe eine Bestellungsurkunde. Vertreten seien darin ausgebildete Mitglieder. Im Kreis gebe es jedoch eine Stabsstelle Krisenmanagement mit zwei fest angestellten Mitarbeitern, die die aktuelle Lage beobachten.

Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass die Mieter von der Warmwasser-Versorgung ausgeschlossen sind. „Allen Mietparteien, die ihr warmes Wasser über die Heizungsanlage erhalten, steht nach wie vor in der Zeit von 5 bis 23 Uhr warmes Wasser zur Verfügung.“ In den meisten Wohnungen seien sowieso Durchlauferhitzer installiert, die bekanntlich über Strom gesteuert würden. Da gebe es dann ohnehin kein Problem. Lambotte machte deutlich: „Genossenschaftliches Leben ist von Solidarität und gegenseitiger Verantwortung geprägt“, bittet er um Verständnis für diese Maßnahmen. „Sie sollen der Allgemeinheit zugutekommen und der Versorgungssicherheit aller dienen.“ Er hoffe, dass der Bauverein seinen Beitrag leiste, um die Speicher zu füllen.

Martin Lambotte Foto: Stephan Singer

Andererseits sei er schon in „großer Sorge“, denn die Mieter seien nun mal keine reichen Leute. „Hier wohnen Menschen auch mit kleiner Rente, die schon heute jeden Euro zweimal umdrehen müssen.“ Deshalb, das weiß er, treffe auch diese Entscheidung des Vorstandes diese Menschen hart. „Aber wir unterstützen unsere Mieter, helfen ihnen, wenn es darum geht, Beihilfe von der öffentlichen Hand zu bekommen. Sicher ist der Weg ins Sozialamt für viele schwer. Aber nur so kommen wir über die schwere Zeit hinweg.“

Denn: Die Heizkosten werden sich in 2023 verdreifachen. Der Bauverein sei gerade in Verhandlungen mit dem bergischen Energieversorger BEW über die Gaslieferung 2023. „Unser Vertrag läuft Ende des Jahres nach sieben Jahren aus.“ Der Bauverein hatte über Jahre ein sehr, sehr günstiges Vertragsverhältnis, was es wohl jetzt nicht mehr geben könne. „Wir haben bisher für 4,7 Cent/kWh Gas eingekauft. Wir rechnen jetzt ab Januar mit 12,6 Cent/kWh.“ Die finalen Gesprächen stehen in den nächsten Wochen an. „Dann werden wir die Mieter darüber informieren, was sie erwartet.“ Für 2022 werden sich jedenfalls nichts ändern.

Einige Mieter hätten sich bereits gemeldet, ob sie heute nicht schon freiwillig höhere Abschläge zahlen könnten. „Das geht natürlich. Das ist dann wie eine Spardose. In der Abrechnung für 2022 führen wir das als Guthaben auf; es wird nicht ausgezahlt, sondern mit den 2023-Abschlägen verrechnet“, so der Geschäftsführer.

Es sei schon bitter, wenn zum Beispiel eine alleinstehende Seniorin von ihrer Witwenrente heute 50 Euro Abschlag zahle, demnächst dann 150 Euro. „Der Anteil der Warmmiete pro Quadratmeter ist von einem Euro auf drei gestiegen. Wir rechnen jetzt fünf Euro je Quadratmeter für die Nebenkosten.“ Ob alle die „gelebte Solidarität“ mittragen werden, kann Lambotte schwer einschätzen. „Wenn es Beschwerden gibt, müssen wir eben wieder die Heizung einschalten. Ich hoffe aber, dass dies nicht eintritt. Denn wir wollen ja, dass wir im Winter keine kalten Füße bekommen.“ Zudem sei seiner Ansicht nach das Abschalten bis Ende August angesichts der sommerlichen Temperaturen vertretbar.

Bürgermeisterin Marion Lück bereitet bereits einen Brief an die Vereine für ein Gespräch über die Hallensituation vor. Rainer Bleek, Vorsitzender des Stadtsportverbandes: „Wir haben im Vorstand noch nicht darüber gesprochen. Das kommt alles überraschend.“ Der Sport werde sich sicher nicht der Notwendigkeit, Energie einzusparen, verschließen. Es werde aber eine Frage sein, in welchem Umfang die Sparmaßnahmen den Sport treffe. Duschen könne man sicher zu Hause, aber wenn Schwimmkurse ausfielen, sei das nicht gut. „Es ist richtig, dass Frau Lück das Gespräch mit uns sucht. Es wäre aber fatal, wenn nach Corona jetzt der nächste Bremser käme.“

Ähnlich sieht es WTV-Geschäftsführer Walter Thiel. „Ich habe die große Sorge, dass Kinder die Verlierer sein könnten.“ Gerade habe sich der Verein mit einem Schwimmkonzept neu aufgestellt, um die lange Warteliste für Schwimmkurse abzuarbeiten. „Ich habe Angst, dass im Breitensport viele resignieren, wenn Hallen geschlossen würden.“