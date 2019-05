Leben & Lernen : Baubus rollt zur Sekundarschule

Wermelskirchen (tei.-) Der Initiative von Frauke Hölzel (Berufsorientierungsteam der Sekundarschule Wermelskirchen) ist es zu verdanken, dass der Baubus zur Sekundarschule Wermelskirchen rollte, um den Schülern einen faszinierenden Einblick in das Bauhandwerk zu geben.

Das Betreten des Busses erschien „wie der Schritt in eine faszinierende Welt“. Sowohl visuell, auditiv als auch mit vielen praktischen Aufgaben konnten die Schüler das Bauhandwerk kennenlernen. Besondere Highlights waren nicht nur das Ertasten verschiedener Baustoffe, das Bau-Memory oder das Herausfinden der richtigen Schalterstellung in einem Rohrleitungssystem. Besonders das simulierte Erklettern eines 70 Meter hohen Krans mit anschließendem Bungee-Sprung in der eigens dafür konzipierten Kammer waren tolle Erlebnisse! Auch die Teamfähigkeit wurde beispielsweise beim Kontrollieren des ferngesteuerten Baggers erprobt.