Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Der 7-Tage-Inzidenzwert ist unter 50 gesunken

Wermelskirchen 52 weitere bestätigte Corona-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt. Die Impfquote beträgt mittlerweile 43,3 Prozent. 28.422 Schnelltests wurden über die Pfingsttage durchgeführt.

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist am Pfingstsonntag erstmals unter 50 gesunken. Der Kreis meldet für diesen Tag einen Wert von 41,3. Am Pfingstmontag stieg er wieder leicht an auf 43,8. Am Samstag lag der Wert noch bei 54,7.

52 weitere bestätigte Corona-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt über die Pfingsttage – darunter drei neue Infizierte in Wermelskirchen. 504 Personen sind aktuell infiziert, in Wermelskirchen am Pfingstmontag noch 64. 987 Personen im Kreisgebiet sind in häuslicher Quarantäne, in Wermelskirchen 92. Am Pfingstsamstag befanden sich 29 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinisher Betreuung und davon fünf an Beatmungsplätzen.