Fotos Wer und was ist der Tenter Triathlon in Wermelskirchen?

So wie in den vergangenen Jahren wird der dritte Tenter Triathlon am 5. August mit der Disziplin Schwimmen beginnen. 500 Meter müssen hier absolviert werden, danach geht es 20 Kilometer auf das Fahrrad und fünf Kilometer auf die Laufstrecke. Mit diesen Distanzen gilt er als ’Volkstriathlon‘. Er wird von Stefan Klein und Tillmann Heide aus der Evangelischen Gemeinde Tente organisiert.