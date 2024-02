Immobilienmarkt in Wermelskirchen Stadt Wermelskirchen verkauft Haus in Kenkhausen

Das zweigeschossige Gebäude ist freistehend mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Gebäude wurde um 1820 in Holzfachwerk erstellt und ist teilweise verschiefert. Heizung und Sanitärräume sind nicht vorhanden. Bei den Garagen handelt es sich um Fertiggaragen, die 1980 errichtet wurden. Das Objekt befindet sich in der Ortslage Kenkhausen am Rande der Stadt etwa zwei Kilometer vom Zentrum entfernt. „Die Lage ist fast dörflich geprägt“, beschreibt das Exposé. Das Grundstück ist 1850 Quadratmeter groß und hat Südlage. Auf dem Grundstück ist eine Grunddienstbarkeit für ein Gasfernleitungsrecht eingetragen. Die Stadt Wermelskirchen erwartet als Verkäuferin einen Kaufpreis von 210.000 Euro.