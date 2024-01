FDP-Neujahrsempfang Bauernprotest und Trittbrett-Demo bei Strack-Zimmermann-Besuch in Wermelskirchen

Sowohl im Interview als auch in ihrer Rede griff Marie-Agnes Strack-Zimmermann weitere Themen auf und stellte fest: „Wenn wir zulassen, dass die Ukraine den Krieg verliert, dann werden wir noch ganz andere Flüchtlingszahlen als derzeit erleben.“ Sie wisse um die Probleme der Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten: „Bürgermeister und Landräte müssen Druck aufbauen, damit dass Geld vom Bund fließt und nicht unterwegs an der klebrigen Hand des Landes hängen bleibt.“ In Sachen Migration betonte Strack-Zimmermann: „Wir brauchen jeden in Deutschland und in Europa. Was würden wir ohne diese Menschen machen – in der Pflege, bei der Polizei oder bei den Soldaten.“ In Fällen, in denen aber Menschen nach Deutschland kommen, „Randale machen“ und sich „nicht benehmen“, müsse der Staat „handlungsfähig“ bleiben.