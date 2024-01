Demonstration in Wermelskirchen Tausende sagen „Nein“ zu Rechtsextremismus

Bevor sich der Demonstrationszug vom Rathaus-Vorplatz über Telegrafen-, Kölner und Obere Remscheider Straße zurück an das Bürgerzentrum/Rathaus in Bewegung setzte, hatte Armin Himmelrath, Wissenschaftsjournalist und Mitglied des Vereins für Bergische Zeitgeschichte, deutlich gemacht, worum es bei „Nie wieder ist jetzt“ ging. Durch die ‚Correctiv’-Recherche seien menschenverachtende Pläne ans Licht der Öffentlichkeit gelangt – denen, die so etwas besprechen, müsse klar sein: „Das geht so nicht. Wir stehen hier für Humanismus und Menschenrechte in Deutschland.“ Über „Protest-Folklore“ hinaus gelte es, entsprechend zu wählen. Vom Vorstand der Dhünnschen Jecken bekam Himmelrath den aktuellen Sessionsorden überreicht. „Stellvertretend für alle Teilnehmer der Demonstration“, sagte Jecken-Geschäftsführer Mayk Dinstühler. Im Vorfeld hatte es Sorge gegeben, dass Demonstration und die Sitzungsparty der Dhünnschen im Bürgerzentrum kollidieren könnten – unter anderem deshalb, weil die Besucher der Karnevalisten keinen Zugang in das Gebäude und keine Parkplätze finden könnten. Diese Sorge erwies sich schließlich als hinfällig, wie Stadtvertreter auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigten. Demnach blieb ein Park-Chaos genauso aus, wie andere unerwünschte Vorkommnisse im Rahmen der Demonstration.