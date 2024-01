Kundgebung in Wermelskirchen Anti-Rechts-Demo an speziellem Datum

Wermelskirchen · Demonstration in der Innenstadt. „Nie wieder ist jetzt“ am Samstag unterwegs. Eingang für Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken abseits von der Kundgebung. Was geplant ist und was Polizei, Stadt, die Initiatorin und der Moderator erwarten.

23.01.2024 , 16:55 Uhr

In vielen Städten wurde bereits gegen Rechtsextremismus demonstriert – unter anderem jüngst in Wuppertal, Bergisch Gladbach oder Köln. Foto: Markus van Offern (mvo)