Serie Leben im Alter : Dem Tod seinen Schrecken nehmen

Wermelskirchen Etwa 50 bis 60 Menschen nehmen pro Jahr die Hilfe der ehrenamtlichen Begleiter des Hospizvereins in Anspruch.

„Im Juni 1998 hat sich in Wermelskirchen ein Hospizverein gegründet“, sagt Anne Engels, Vorsitzende und Mitgründerin des Vereins. Zu Anfang waren es nur sechs Mitglieder, die sich um Sterbende kümmern wollten. „In den vergangenen 21 Jahren hat sich eine ganze Menge getan“, sagt Anne Engels weiter. Vor allem in der Außenwahrnehmung, wie sie betont. „Heute wird man nicht mehr komisch angeguckt, wenn man etwas mit Sterbenden zu tun haben will. Es ist kein Tabu mehr.“ Die Arbeit sei dabei aber die gleiche geblieben – lediglich die Rahmenbedingungen hätten sich geändert.

Was sich schon alleine an den Räumlichkeiten in der Königstraße 102, gleich hinter dem Krankenhaus, zeigt. „Vor vier Jahren haben wir diese Wohnung gemietet und hergerichtet. Es war uns sehr wichtig, dass wir unsere Treffen und die Veranstaltungen in einem schönen Ambiente abhalten können. Deswegen haben wir die Wohnung angemietet und entsprechend eingerichtet“, sagt Anne Engels. Und in der Tat – die Räumlichkeiten sind hell, freundlich und vermitteln eine geradezu heimelige Atmosphäre.