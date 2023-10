In Wermelskirchen Betreiberverein sieht Existenz des Freibades gefährdet

Dabringhausen · Das Waldbad an der Linnefe ist das einzig noch in Betrieb befindliche Freibad Wermelskirchens. Die ehrenamtlich Aktiven sehen wenig rosig in die Zukunft, denn es mangelt an freiwilligem Engagement und tatkräftiger Hilfe.

27.10.2023, 16:31 Uhr

Wenn sich nicht genügend helfende Hände für das Freibad in Dabringhausen finden, könnten die Schwimmbecken in Zukunft leer bleiben. Foto: Stephan Singer