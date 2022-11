Vorweihnachtszeit in Wermelskirchen Indoor-Markt lockt unzählige Besucher

Tatsächlich herrscht bereits kaum eine Stunde nach dem Startschuss des Indoor-Weihnachtsmarktes in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen, Hochbetrieb. „Ich weiß nicht, ob es um diese Uhrzeit früher schon mal so voll war“, stellt Mitorganisator Stefan Jakstait entsprechend fest. Zwei Jahre hintereinander hatte das Organisationsteam den Markt wegen der Pandemie absagen müssen. „Die Stimmung dieses Jahr ist richtig gut“, sagt Jakstait, „auch wenn keiner wusste, was auf uns zukommt.“ Aber die Menschen sind in Weihnachtsmarkt-Laune – und viele haben auch ein bisschen Geld mitgebracht, um schöne Dinge für den Advent, warme Socken oder Geschenke zu kaufen. Rund 60 Aussteller haben ihre Pavillons aufgestellt und für Lichterketten und Weihnachtsstimmung gesorgt. Etwa 80 Prozent der Aussteller kämen jedes Jahr wieder, erläutert Stefan Jakstait. Es gebe wenig Fluktuation. Das empfinde das Team auch als ermutigende Bestätigung. „Handyhüllen sucht man bei uns übrigens vergebens“, sagt Jakstait, „die meisten Aussteller sind Hobbykünstler.“ Und die haben sich in den vergangenen Monaten richtig ins Zeug gelegt, um an diesem ersten Adventswochenende mit vollen Ausstellungstischen zum Flanieren und Einkaufen einzuladen. „Ich stricke abends zum Stress-Abbau“, erzählt Bettina Staniol, die gleich am Eingang einen großen Stand mit warmen Socken und Handschuhen aufgebaut hat. „Hochwertige Wolle und echte Handarbeit: Das ist mein Rezept“, betont sie und dann nimmt sie die Bestellung einer Kundin auf, die sich für ihre kleine Enkelin ein ganz kleines Paar rosa Rosensocken wünscht. Bettina Staniol schreibt mit. „Die Kunden sind kauffreudig“, sagt sie zufrieden. Immer dann, wenn es voll werde, seien die Menschen auch weniger zögerlich. Schließlich müssten sie ja damit rechnen, dass ein anderer Kunde ihnen die Schmuckstücke vor der Nase wegkauft. Der große Betrieb belebt also auch das Geschäft.