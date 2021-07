Aktuelle Corona-Zahlen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Delta-Variante erreicht Wermelskirchen

Beim Test einer Pflegedienst-Mitarbeiterin wurde die Delta-Variante nachgewiesen. Foto: dpa/Matthias Bein

Wermelskirchen Keine gute Nachrichten aus dem Kreisgesundheitsamt: Eine Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes ist positiv auf die Delta-Variante getestet wurden. Sie hatte Kontakt zu insgesamt zwölf Personen in Wermelskirchen, Remscheid und dem Oberbergischen Kreis.

Die Delta-Variante hat nun auch Wermelskirchen erreicht. Eine Person aus dem Mitarbeiterkreis eines ambulanten Pflegedienstes ist positiv auf die Delta-Variante des Coronavirus getestet worden. Das hat am Freitag das Kreisgesundheitsamt mitgeteilt. Die Person hatte Kontakt zu fünf pflegenden Menschen in Wermelskirchen sowie sieben weiteren im Oberbergischen Kreis und in Remscheid.

Laut Kreis-Krisenstab ist bei Bekanntwerden der Infektion mit dem Virus sofort Quarantäne bei allen Personen angeordnet worden; später ist dann in einem weiteren Test die Delta-Variante ermittelt worden. Laut Kreis hat der Arbeitseinsatz der Pflegerin unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen stattgefunden; auch das Hygienekonzept ist eingehalten worden. Eine Testaktion wird nun vorbereitet.

Der Kreis meldet vier weitere bestätigte Corona-Fälle – drei in Bergisch Gladbach und ein Fall in Burscheid. Fünf weitere Personen gelten als genesen. 39 Personen sind aktuell infiziert, in Wermelskirchen sind es noch drei Bürger. Es befinden sich kreisweit 142 Personen in Quarantäne, darunter 25 in Wermelskirchen.

Vier erkrankte Personen befinden sich in Krankenhäusern in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung und an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 6,7.