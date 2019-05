Fertiggaragen werden in Wermelskirchen angeliefert : Dellmannstraße zeitweise gesperrt

Fertiggaragen werden in Wermelskirchen angeliefert

Für die Anlieferung von Fertiggarage für das Bauprojekt Remscheider Straße 7 wird die Dellmannstraße am Freitag ab 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Foto: UdoTeifel/Udo Teifel

Wermelskirchen Autofahrer müssen sich auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen: Im Zuge der Bauarbeiten der Firma Hoch³ Hanna Körschgen, Bauträger- und Immobilien KG, wird ein Abschnitt der B 51 (Dellmannstraße) am Freitag, 3. Mai, ab 22 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt.

In Richtung Osten (Bergisch Born) erfolgt die Umleitung ab dem AJZ-Bahndamm über die Wolfhagener Straße, Remscheider Straße und Kenkhauser Straße. In Richtung Westen wird eine entsprechend gegenläufige Umleitung eingerichtet, wobei die Zufahrt zur Thomas-Mann-Straße (Durchstich B51/B51 N) möglich bleibt. Die Sperrung wird voraussichtlich ab circa 3 Uhr am Samstagmorgen, 4. Mai, wieder aufgehoben werden.