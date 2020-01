Jecke Session in Wermelskirchen : Dawerkuser Dreigestirn siegt bei Narren-Olympiade

Dabringhausen Prinz Mario, Prinzessin Samira und Bauer Marcus holen mit ihrem Gefolge erstmals den Pokal von Wipperfürth nach Dabringhausen.

(sng) Besser hätte der Start in 2020 für das Dawerkuser Dreigestirn kaum ausfallen können: Nach der üblichen Karnevalspause in der Session wegen Weihnachten und Neujahr konnten die Regenten aus Wermelskirchen mit ihrem Gefolge bei der Narren-Olympiade der Narrenzunft Neye in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth den ersten Platz erringen. Damit holten Prinz Mario, Prinzessin Samira und Bauer Marcus mit ihrem Team aus Mitgliedern der Altstadtgarde sowie Grunewalder nebst Tanzgarde erstmals den Pokal nach Dabringhausen – das war den Karnevalisten aus der Wermelskirchener Narren-Hochburg, die seit nunmehr zehn Jahren bei der jährlichen Narren-Olympiade in Wipperfürth dabei sind, bislang noch nicht gelungen.