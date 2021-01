Spotify-Charts 2020 in Wermelskirchen : Das sind die Soundtracks der Stadt 2020

Wermelskirchen Der Musikstreaming-Anbieter Spotify hat die beliebtesten Songs bei Nutzern aus Wermelskirchen aus dem Vorjahr ermittelt. Das 2006 in Schweden gegründete Unternehmen verzeichnet monatlich etwa 320 Millionen aktive Nutzer und gehört damit zu den größten Audio-Streaming-Anbietern weltweit.

Der unangefochtene Nummer-1-Hit des Jahres in Wermelskirchen heißt: „Blinding Lights“ von R&B- und Hip-Hop-Singer- und Songwriters „The Weeknd“. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der 31-jährige Abel Makkonen Tesfaye aus Toronto. Mit seinem Electro-Wave- und R&B-Song, angelehnt an die Musik der 1980er-Jahre, landete der Künstler aber nicht nur in Wermelskirchen den Hit des Jahres 2020. „Blinding Lights“ steht auch in NRW, in Deutschland sowie in den weltweiten Spotify-Charts an Platz eins der meistgestreamten Songs. Platz zwei belegt in Wermelskirchen der 2019 erschienene Song „Roller“ des deutschen Rappers Apache 207. Im vergangenen Jahr war der 23-jährige Ludwigshafener extrem erfolgreich: in den Deutschland-Charts von Spotify taucht Apache 207 gleich mit zwei Songs auf (“Roller“ und „Fame“), in den NRW-Charts sogar drei Mal (“Roller“, „Fame“, „Bläulich“). Und auch in Wermelskirchen steht mit „Fame“ ein zweiter Song des Künstlers auf der Liste der beliebtesten Songs der Stadt. Sein Album „Treppenhaus“ (Sommer 2020) ist außerdem das meistgehörte des vergangenen Jahres, sein Album „Platte“ (2019) steht auf Platz drei der deutschen Spotify-Albumcharts.