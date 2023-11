Einsatzsimulation in Wermelskirchen THW-Kräfte üben Ernstfall im Wasser

Das Prinzip der Rettungswesten, die jeder THW-Helfer immer dann tragen muss, wenn etwa bei Hochwasserlagen gearbeitet wird, zeigte sich dabei so simpel wie genial. „Es ist eine Zellstoff-Tablette in der Weste verbaut, die sich bei Kontakt mit Wasser auflöst – und dann den Aufblasmechanismus in Form einer unter extremem Druck stehenden Kartusche auslöst“, erläuterte Sascha Hilcken.