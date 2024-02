Kinder und Kultur in Wermelskirchen Erste „Kulturrucksack“-Projekte starten im März

Viele Wermelskirchener Kinder haben begeistert im vergangenen Jahr die vielfältigen Angebote in der Stadt und auch das gemeinsame Abschluss-Projekt aller Kommunen in der Kattwinkelschen Fabrik besucht. Auch in 2024 ist das Kultur-Angebot an Veranstaltungen und Workshops wieder groß. Von 2D-Animation über Graffiti auf Kissenbezügen, Gesang und Schauspiel, Poetry Slam, Urban Sketching und vielem mehr gibt es ein vielfältiges Kulturangebot für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren. Vielfalt ist garantiert, weil neben Projekten in den einzelnen Städten auch städte- und gemeindeübergreifende Angebote geschaffen werden, die zur kulturellen Bildung beitragen.