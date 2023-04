KiJuPa in Wermelskirchen „Ziel ist es, dass wir für Jugendliche Angebote realisieren“

KiJuPaWk– was wie der Titel eines japanischen Anime-Manga-Comics klingt, ist das Kinder- und Jugendparlament in Wermelskirchen. Eingerichtet wurde das Gremium für die junge Generation in der Stadt im Jahr 2002, am 21. März jenes Jahres fand die erste Sitzung des damals 23 Mitglieder starken ersten Parlaments statt. Seitdem sind über 20 Jahre vergangen, sechs Legislaturperioden hat es gegeben und damit sechs Parlamente mit 23 Mitgliedern, die für die Belange der Kinder und Jugendlichen eine Stimme in der Stadtpolitik sein wollten.