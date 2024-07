Preisvergleich an der A1 Die teuerste Autobahn-Tankstelle in NRW

Remscheid/Wermelskirchen · Autofahrer, die an der Autobahn 1 an den Raststätten Remscheid-Ost und -West Kraftstoff tanken, müssen tief in die Taschen greifen. Dabei sind die deutlich günstigeren Alternativen in Wermelskirchen oder Lennep so nah.

25.07.2024 , 07:32 Uhr

Trotz der extrem hohen Spritpreise ist die Westfalen-Tankstelle an der A1-Raststätte Remscheid-Ost gut frequentiert. Foto: Guido Radtke