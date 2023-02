Rhein-Berg Das ist das Zukunftsprogramm des Wupperverbands

Der Wupperverband startet mit vielen Projekten und Zukunftsaufgaben in das neue Jahr. Das Pensum der Herausforderungen bleibt weiterhin hoch. Dem Management dieser Aufgaben widmet sich der Verband mit voller Kraft und kann darin auch gute Fortschritte vorweisen, so lautet das Fazit von Claudia Fischer, Verbandsratsvorsitzende, Georg Wulf, Vorstand, und Thomas Klein, Geschäftsbereichsleiter Technik und Flussgebietsmanagement. Mit seinem Zukunftsprogramm Hochwasserschutz setzt der Wupperverband in seinem Wirkungsbereich eine umfassende Programmatik zur Anpassung an die Klimaveränderungen von Hochwasser bis Trockenheit um. Es erfolgt außerdem eine Optimierung an den Schnittstellen zu anderen Verantwortlichen und Beteiligten in der Hochwasservorsorge, insbesondere die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Kommunen und ihren Einsatzkräften.