Kultur in Wermelskirchen Das August-Programm im Haus Eifgen

Marley’s Ghost Am Sonntag, 4. August, bemüht man sich im Eifgen 1 um ein karibisches Fair: Auf der Freiluftbühne treten an diesem Abend ab 19 Uhr „Marley’s Ghost“ auf, die sich selbst als Deutschlands Nummer-Eins-Bob-Marley-Tribute-Band bezeichnen. Im Haus Eifgen beschließt die 2015 gegründete Gruppe Gruppe ihr aktuelles „One-World-Festival“. Die Band hinter dem Frontmann Sebastian Sturm, dem der Ruf vorauseilt, die „deutsche Stimme Bob Marleys“ zu sein, spielte bereits auf Festivals wie dem Summerjam und dem Chiemsee Reggae Summer. Das Motto an dem Abend: „We bring Marley to your Party!“ Tickets gibt es für 25 Euro im Vorverkauf oder für 29 Euro an der Abendkasse. Dazu bietet das Haus-Eifgen-Team karibische Küche mit Cocktails an.