Interview Firma Steinconnector : Der Krisenvorteil der lokalen Produktion

Info

Entstehung Die STEINCOnnector GmbH wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen aus der Steinco-Gruppe herausgelöst.

Produktion Seit mehr als 20 Jahren stellt das mittelständische Unternehmen Schnellverschlusskupplungen her. Die Rohteile werden in Deutschland bezogen und am Firmenstandort in Wermelskirchen montiert.

Einsatz Die Produkte werden weltweit unter anderem in den Bereich der Medizintechnik, den Kanalbau und die Lebensmittelindustrie vertrieben.