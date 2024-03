Neue Räume, neue Filter, neue Elektrik Das Freibad Dabringhausen wird für die Zukunft aufgerüstet

Info

Einsatz Das Freibad in Dabringhausen sucht für die Sommerferien noch Rettungsschwimmer. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein, das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber haben und die aktuelle Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs vorweisen. „Wir ermöglichen aber auch die Abnahme des Abzeichens“, erklärt Katja Salz-Bannier. Rettungsschwimmer verdienen im Freibad 12,50 Euro in der Stunde.

Schichten Bewerber müssen nicht die kompletten sechs Wochen im Einsatz sein. Es wird einen Schichtplan geben. Die Erfahrung hat aber gezeigt: Mindestens acht Rettungsschwimmer werden für die Saison gebraucht.

Kontakt Interessenten können sich an Katja Salz-Bannier wenden – per Mail an kb@freibad-dabringhausen.de.