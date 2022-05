Erster verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen : „Das Fest“ soll‘s wieder in den Kassen der Händler klingeln lassen

„Das Fest“ soll‘s wieder in den Kassen der Händler klingeln lassen

Erster verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Vorfreude im Stadtmarketingverein WiW ist groß: „Unser erster verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr“, sagt Sylvia Mundstock aus der WiW-Geschäftsstelle. 70 Anmeldungen gibt es für den Sonntag.

„Der Handel freut sich auf zahlreiche Besucher und wird die großen und kleinen Kunden mit vielen Angeboten und Aktionen überraschen, wenn sie am Sonntag, 29. Mai, von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt unterwegs sein werden“. „Vor Corona war der Fest-Sonntag stets unsere bestbesuchte und umsatzträchtigste Veranstaltung“, lässt der WiW-Vorsitzende André Frowein Revue passieren. „Daran wollen wir wieder anknüpfen und in der gesperrten Innenstadt von der Telegrafenstraße über die Carl-Leverkus-Straße, Kölner Straße, Obere und untere Eich bis zum Platz unterm Weihnachtsbaum ein attraktives Programm bieten, um die Familien zu begeistern.“