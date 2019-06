„Das Fest“ : Bummeln, shoppen, Schwätzchen halten

Wermelskirchen Vereine sowie Neueröffnungen und Sonderangebote im Handel sorgten für reges Treiben in der Wermelskirchener Innenstadt.

Das bestätigten beim verkaufsoffenen Sonntag nicht nur Sabine und Frank Böse, die in leger-luftiger Sommerkleidung über das für den Verkehr gesperrte Areal zwischen Schwanen, Eich, Kölner, Carl-Leverkus- und Telegrafenstraße schlenderten: „Wir sind bei jeder großen Aktion in Wermelskirchen dabei. Das muss so sein und gehört sich als Wermelskirchener so. Schließlich möchten wir das Geschehen in unser Stadt unterstützen.“ Allerdings, so bemerkte Sabine Böse: „Es ist heute schon grenzwertig heiß. Wir beschränken uns auf zwei Stunden in der Stadt und freuen uns dann auf den heimischen Garten.“ Bei solch warmen Temparaturen mache es eben keinen Spaß, in einem Geschäft irgendwelche Kleidung anzuprobieren.