Feiern in Wermelskirchen : Das Fest leidet unter bergischem Wetter

Wermelskirchen Vereine, Händler und Gastronomen tischten auf. Während der sonnigen Abschnitte am Nachmittag wurde es auch richtig voll in der Innenstadt.

Kirstin Wirtz ist in das warme grüne Kostüm geschlüpft und dreht ihre Runde. Noch hat das neue Maskottchen des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ keinen Namen. Das soll sich in dieser Woche ändern – wenn alle Vorschläge ausgewertet worden sind. Aber nach dem Feierabendmarkt hat das grüne, pelzige Kostüm beim Fest am Sonntag seinen zweiten Auftritt. Dazu gesellen sich bunte Stelzenläufer, die die Passanten aus heiterem Himmel überraschen und nicht nur bei den Jüngsten für lachende Gesichter sorgen. Rummelstimmung in der Innenstadt: Das gilt am Sonntag zumindest für jene Momente, in denen es das Wetter gut meint.

Gleich zum Startschuss des Festes und des verkaufsoffenen Sonntags sorgt ein Regenschauer für nachdenkliche Blicke zum Himmel. Als sich kurz danach die Sonne durchsetzt, wird es voll. „Die Menschen wollen raus“, sagt Dankmar Stolz, der mit seinen Kollegen vom Verkehrs- und Verschönerungsverein ein Zelt vor dem Bürgerzentrum aufgebaut hat. Und eigentlich könnten die Bergischen einen Schauer ja auch ab. In den Regenpausen erlebe er die Besucher als offen und flanierfreudig: „Wir haben sogar schon ein paar neue Mitglieder gefunden“, sagt Manfred Schmitz-Mohr, der ein paar Meter weiter auf einer der VVV-Bänke sitzt. Der Verein wolle Gesicht zeigen. Und so geht es am Sonntagnachmittag auch anderen Ausstellern, die auf der Telegrafenstraße ihren Posten bezogen haben. Die DLRG lädt die Kinder zum Probesitzen im Boot ein und informiert unterdessen die Erwachsenen. „Es ist uns wichtig, uns heute in unserer ganzen Vielfalt zu präsentieren“, sagt Cornelia Dittmann. Schließlich biete die DLRG Schwimmkurse für die Jüngsten, aber genauso Wassergymnastik für Senioren an. „Und nach dem Hochwasser ist auch das Thema Wasserrettung noch sehr präsent“, sagt sie. Gleich nebenan parken die riesigen Fahrzeuge der Ölwehr. Ralf Magney hat schweres Gerät mitgebracht und wirbt um Auszubildende. Der RVK lädt zum Kennenlernen der neuen Busflotte ein, die Kita Heisterbusch hat Glitzertattoos, Fruchtspieße und Entchenangeln dabei und bei der Verkehrswacht zeigen die Jüngsten auf Laufrädern und Rollern ihr Können im Parcours. Unterdessen kocht Angel Astasio seine Paella und schickt dabei einen köstlichen Duft über die Telegrafenstraße. Früher habe der spanische Verein beim Fest Paella aufgetischt. Als sich der Verein zurückzog, machte Angel Astasio weiter. „Ich möchte dazu beitragen, dass unser kultureller Beitrag hier nicht verloren geht. Wir gehören doch dazu“, sagt er. Und deswegen hat der gelernte Koch wieder große Pfannen mitgebracht. „Ich habe extra nichts gegessen“, sagt Barbara Seidel, die sich in der kleinen Schlange angestellt hat. Sie habe sich auf das Essen bei Angel Astasio gefreut. So geht es am Sonntag vielen.

Info Marketingverein mit neuem Maskottchen Wettbewerb Intensiv hat sich der Marketingverein auf die Suche nach einem Namen für sein neues Maskottchen gemacht. Einsendeschluss für Vorschläge war Sonntagabend. Malen Beim WiW-Malwettbewerb mit Katja Burger vor dem Bürgerzentrum setzten die jüngsten Festgäste das neue Maskottchen gleich in Szene.

„Wir freuen uns, dass die Stadt so voll ist“, sagt unterdessen Jasmin Riemann vom Marketingverein. Sicher wären noch mehr Menschen gekommen, wenn das Wetter stabiler wäre. „Aber wir sind mit der Resonanz zufrieden“, betont sie. Das gelte für die Besucher, die zwischen Telegrafenstraße und Kirmesplatz flanieren, aber auch für die Händler, die ihre Türen öffnen und die Vereine, die ihr Können zeigen. „Und mit ein bisschen Glück vertreibt der Regen die Menschen nicht aus der Stadt, sondern nur in die Geschäfte“, sagt sie. Dort herrscht am Nachmittag immer mal wieder Hochbetrieb. Mit Kind und Kegel stöbern die Wermelskirchener zwischen Büchern und Bekleidung.