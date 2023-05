Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen Hunderte Besucher flanieren bei „Das Fest“

Musik liegt in der Luft. Die Tanzmädchen der Tanzschule Mavius schwingen gerade vor der Sparkasse ihre Beine in die Höhe. Die Menschen sind stehen geblieben, freuen sich über die gut gelaunten Kinder und schlendern langsam weiter, als die Musik wieder leiser wird. Schließlich hat „Das Fest“ in der Innenstadt noch mehr zu bieten. Und schon ein paar Meter weiter verlangsamen viele der Wermelskirchener wieder ihren Schritt. Bernd Hildebrandt und sein Team haben die neue Opel- und Nissan-Flotten mitgebracht: Dort, wo sonst reger Autoverkehr herrscht, können die Wermelskirchener zum Verkaufsoffenen Sonntag mit „Automobilem Frühling“ probesitzen und ins Gespräch kommen. „Wir haben das Gefühl, die Menschen haben großes Interesse mitgebracht“, sagt Hildebrandt. Schließlich sei bei so einer Autoschau am Rande eines Festes die Hemmschwelle etwas niedriger, als beim Besuch im Autohaus. Und tatsächlich: Viele der Gäste öffnen auf der Straße Autotüren, lassen sich über alternative Antriebsmöglichkeiten informieren und erkunden die Möglichkeiten.