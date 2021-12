April Nächtliche Ausgangssperre in Wermelskirchen auf Grund der Bundesnotbremse: Bei eine Inzidenz über 100 galt die Ausgangssperre am Freitag von 22 bis 5 Uhr. Rhein-Berg hatte am 23. April eine Inzidenz von 143. Es war ruhig, berichtet die Polizei. Verbunden war die Notbremse mit Kontaktbeschränkungen und Schließungen in Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen.