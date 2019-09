50 Jahre Hoffest in Bollinghausen : Das Dorf ist wie eine große Familie

Goldenes Jubiläum in Bollinghausen: Die Dorfbewohner - wie die 90-jährige Ruth Schröder (l.) und die dreijährige Ronja Jäger (r.) - feierten am Samstag ihr traditionelles Hoffest. Foto: Theresa Demski

Bollinghausen Die Dorfgemeinschaft in Bollinghausen feierte die 50. Auflage ihres Hoffestes.

Walter Hulverscheidt schreibt Tagebuch. Seit mehr als 60 Jahren. Nur das Heft von 1969 das fehlt dem Landwirt aus Bollinghausen. „Ich kann es einfach nicht mehr finden“, sagt er. Also musste er in der vergangenen Woche seine Nachbarin fragen, wann das damals genau war, als sie das Hoffest in Bollinghausen erfanden. Und sie wusste es genau: Das war am 8. August 1969. Damals befanden die Bewohner des kleinen Örtchens an der Autobahn, dass es Zeit sei, eine neue Tradition zu begründen. Und weil sie ohnehin ein geselliges Völkchen sind, gerne mal ein Schnäpschen miteinander trinken und ihnen selten die Gesprächsthemen ausgehen, trafen sie sich im Sommer vor genau 50 Jahren im alten Kartoffelschuppen zum ersten Mal zum Feiern.

Was danach geschah, das erzählen die Menschen in Bollinghausen mit leuchtenden Augen und lachenden Gesichtern: „Wir haben kein Hoffest seitdem ausgelassen“, betonen sie. Und deswegen ist die Feier am Samstagabend auch etwas Besonderes – obwohl im Laufe des Abends der Nebel so dicht wird, dass man seine Hand vor Augen nicht mehr sehen kann und der ein oder andere Platzregen dazwischenkommt. „Aber das Wetter hat bei uns wirklich noch nie eine Rolle gespielt“, sagt Isabell Wieland. Meistens hat Walter Hulverscheidt ja auch dafür gesorgt, dass ein Scheunendach die Besucher vor dem Gröbsten schützte.

In Erinnerung geblieben sind den Menschen in Bollinghausen deswegen keine besonders sonnigen oder verregneten Feste. Viel mehr sind es Anekdoten, bei denen sie viel über sich selbst und auch mal über ihre Nachbarn lachen. „Wisst ihr noch damals?“ fragt dann Walter Hulverscheidt und erzählt von dem Jahr, als irgendwer entschied, die Füße im Plantschbecken abzukühlen. Am Ende saßen die Festgäste im Wasser, am nächsten Tag baumelten die durchnässten Geldbörsen an der Wäscheleine. Oder damals, als es im Oktober so viel regnete, dass die Maschinen sich bei der Kartoffelernte voller Erde setzten. „Damals haben alle in Bollinghausen mit angepackt und die Kartoffeln mit den Händen aus der Erde geholt“, erzählt Walter Hulverscheidt.

An diesem denkwürdigen Tag hoben die Bollinghäuser das Hofwandern aus der Taufe. Theaterstücke und Schubkarrenrennen, Tanzvorführungen der Jugend und musikalische Beiträge: Auch beim Programm ließen sie sich in den vergangenen 50 Jahren nicht lumpen.

„Selbst als ich für eine Weile nicht hier lebte, bin ich oft zu den Hoffesten nachhause gekommen“, erzählt Alexandra Jäger. Inzwischen hat sie mit ihrer Familie in Bollinghausen gebaut. „Genau dort, wo ich als Kind gezeltet habe“, sagt sie lachend. Und sie genieße es, dass ihre dreijährige Tochter vor die Tür gehe und ein ganzes Dorf auf sie aufpasse. „Wir sind hier eine große Familie“, sagt sie. Und das wird dann auch beim Hoffest spürbar. Denn die dreijährige Ronja feiert genauso mit wie Ruth Schröder, die mit ihren 90 Jahren zu den ältesten Bewohnern gehört. Die Zugezogenen sind genauso dabei wie Eingeborene. „Ohnehin dauert es nicht lange, bis man dazugehört“, sagt Isabell Wieland, „wenn man das will.“