Jecke Zick in Wermelskirchen Längst ein Ritual – „Euer Dreigestirn freut sich sehr“

Die Unterstützung und der Zuspruch von allen Seiten reiße das Trio mit, stellen die Regenten, die unter dem Sessionsmotto „Dawerkusen – Alaaf you“ das Jecken-Volk anführen, fest. „Ich möchte keinen Moment missen“, betont Bauer Jens. Der 49-Jährige beschreibt einen dieser Momente: „Zum Beispiel bei unserem Besuch in einer Tagespflege. Das Funkeln in den Augen der Menschen zu sehen, ist unbeschreiblich – diese Freude zu sehen. So etwas kann niemand für Geld kaufen.“ Auch die Auftritte der närrischen Regenten beim Karnevals-Kaffee in Eipringhausen oder beim Handballspieltag des WTV in der Schwanenhalle seien unvergesslich. Prinzessin Anja sagt: „Wir sammeln ganz tolle Erinnerungen als Dreigestirn in dieser Fünften Jahreszeit.“ Die Zeit als Prinz sei noch viel besser, als er es sich anfangs vorgestellt habe, bemerkt Frank III.: „Wenn wir unsere Kutten anziehen, dann geht’s ab, das ist herrlich und das funktioniert.“ Apropos „Kutte“: Bauer Jens schafft es inzwischen eigenständig sich in sein Ornat zu kleiden, erzählt er. „Ich brauche sowohl beim Anziehen als auch beim Ausziehen Hilfe“, gesteht Prinz Frank an. Und auch Prinzessin Anja freut sich über Unterstützung, wenn sie sich in ihr aufwendig verarbeitetes Ornat kleidet: „Das Ausziehen kriege ich durch die Routine inzwischen alleine hin.“